BRINDISI – È passato circa un mese, ma la targa in onore dei finanzieri De Falco e Sottile non è ancora stata ripristinata dopo un presunto vandalico. E questo, per l’onorevole Mauro D’Attis “è offensivo”.

“Il 6 ottobre – scrive D’Attis – mi ero dichiarato certo che l’Amministrazione comunale di Brindisi non avrebbe perso un attimo a ripristinare la targa danneggiata in onore dei nostri finanzieri Alberto De Falco e Antonio Sottile. Evidentemente mi ero sbagliato. È passato un mese, nel frattempo sono stati ricordati anche i defunti. Quella targa è un simbolo. Credo che sia offensivo che un Sindaco trascuri per così tanto tempo questo aspetto. E non ci sono giustificazioni. Una targa – denuncia il segretario regionale di Forza italia – non ha bisogno di settimane per essere prodotta. Sono indignato!”.