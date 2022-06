BRINDISI – Momento di confronto a Brindisi promosso dal partito repubblicano su un tema di grande attualità come il possibile futuro del porto brindisino. Porti di Brindisi e Ravenna: prospettive a confronto, è questo il tema scelto proprio in concomitanza della decisione del governo di autorizzazione l’istallazione del rigassificatore off-shore a Ravenna a differenza di Brindisi che invece a deciso di non candidarsi per poterne ospitare uno.