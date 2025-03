Brindisi: sul tavolo del Mise le proposte post Cerano

Bando scaduto, proposte di investimento da valutare a stretto giro. Brindisi si prepara al post- Cerano. In vista di un possibile tavolo di confronto in città con il ministro per le imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, sono stati resi noti i progetti presentati nei diversi settori: dall’agrivoltaico alla nautica da diporto.

