Brindisi, strage di pecore: Coldiretti chiede misure contro i lupi

Nuovo attacco dei lupi nelle campagne di Brindisi, nei pressi dell’aeroporto, dove un allevamento ha subito la perdita di numerose pecore sbranate. La denuncia arriva da Coldiretti Puglia, che evidenzia come il fenomeno delle predazioni sia in forte aumento dal Gargano al Salento, con gravi danni per gli allevatori.

Secondo le stime ISPRA, la densità di lupi nelle province pugliesi ha raggiunto livelli critici, arrivando fino a 6 esemplari ogni 100 km² in alcune aree. L’incremento della popolazione di questi predatori ha spinto il comitato della Convenzione di Berna, organo del Consiglio d’Europa, a esprimersi a favore della riduzione del livello di protezione del lupo, accogliendo le richieste di maggiore flessibilità nella gestione della specie.

Coldiretti sottolinea che il lupo, con circa 3.300 esemplari stimati in Italia, non è più a rischio estinzione. Al contrario, il vero pericolo è lo spopolamento delle aree interne, con conseguenze devastanti per l’economia rurale e l’assetto idrogeologico del territorio. L’abbandono degli allevamenti potrebbe aggravare il degrado ambientale, aumentando il rischio di frane e alluvioni.

Oltre agli animali uccisi, gli attacchi dei lupi provocano stress nelle mandrie, con riduzione della produzione di latte e aborti spontanei. Per Coldiretti è urgente introdurre misure di contenimento, per proteggere gli allevatori e salvaguardare razze autoctone pugliesi come la pecora “Gentile” di Altamura e la “Moscia” leccese.

Il problema dei grandi carnivori si somma a quello del sovrappopolamento di altre specie selvatiche, come cinghiali e storni, con conseguenze sempre più pesanti per il settore agricolo. Senza interventi mirati, avverte Coldiretti, il futuro dell’allevamento in Puglia è a rischio.

