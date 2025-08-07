7 Agosto 2025

Brindisi, Stp: due licenziamenti ingiusti: reintegro e maxi-arretrati

Gianmarco Di Napoli 7 Agosto 2025
La Stp di Brindisi dovrà reintegrare un lavoratore ingiustamente licenziato nel 2016, insieme a un altro collega ora in pensione. Ai due spettano arretrati per oltre un milione di euro. Lo ha stabilito la Cassazione

 

