Brindisi, Stp: due licenziamenti ingiusti: reintegro e maxi-arretrati

La Stp di Brindisi dovrà reintegrare un lavoratore ingiustamente licenziato nel 2016, insieme a un altro collega ora in pensione. Ai due spettano arretrati per oltre un milione di euro. Lo ha stabilito la Cassazione Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Gianmarco Di Napoli See author's posts Continue Reading Previous Tentata rapina a imprenditore finisce con un incidente sulla Ss16 bis: indagini in corsoNext Mesagne, il Comune acquisisce le terme romane di Malvindi potrebbe interessarti anche Estate 2025, Argentieri (Federalberghi): “Per il futuro serve pianificazione” 7 Agosto 2025 Anna Saponaro Mesagne, il Comune acquisisce le terme romane di Malvindi 7 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli Tentata rapina a imprenditore finisce con un incidente sulla Ss16 bis: indagini in corso 7 Agosto 2025 Maria Fiorella Ciclisti travolti sulla provinciale 231: i funerali in Cattedrale ad Andria 7 Agosto 2025 Maria Fiorella Matera: dopo il primo contagio in regione da West Nile, intensificate le disinfestazioni 7 Agosto 2025 Giuseppe Cutro Nella notte grave incidente sulla Potenza-Melfi: due giovani feriti 7 Agosto 2025 Michael Logrippo
potrebbe interessarti anche
Estate 2025, Argentieri (Federalberghi): “Per il futuro serve pianificazione”
Mesagne, il Comune acquisisce le terme romane di Malvindi
Tentata rapina a imprenditore finisce con un incidente sulla Ss16 bis: indagini in corso
Ciclisti travolti sulla provinciale 231: i funerali in Cattedrale ad Andria
Matera: dopo il primo contagio in regione da West Nile, intensificate le disinfestazioni
Nella notte grave incidente sulla Potenza-Melfi: due giovani feriti