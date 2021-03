Brindisi | #stopaborto, “inaccettabile provocazione”

Una inaccettabile provocazione. Così, la commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi giudica il manifesta vela che, in queste ore, “gira” per la città promuovendo la campagna contro l’aborto.



“Alla vigilia della giornata internazionale della donna, che ogni anno riafferma la libertà di scegliere, nella nostra città accade un fatto estremamente grave: la circolazione di un camion vela che inneggia:” Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #stopaborto”. Un’iniziativa firmata da Provita&Famiglia Onlus, accompagnata, in tante città italiane, dall’affissione di manifesti con lo stesso messaggio oscurantista. La Commissione Pari Opportunità del comune di Brindisi – si legge in una nota – si schiera a fianco delle numerose associazioni già pronunciatesi nel chiedere al Sindaco ed alle istituzioni competenti uno stop alla suddetta inaccettabile provocazione, posta in atto in violazione del diritto alla scelta, riconosciuto dalla L. 194/1978, conquista preziosa ed irrinunciabile nell’inarrestabile cammino delle donne verso la completa libertà di autodeterminazione in ogni campo”.