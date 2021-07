Brindisi | Stop allo sbarco, i 34 migranti restano sulla nave

Nessuno sbarco. Almeno per ora. Le 34 persone, fra cui due minori, di nazionalità iraniana e irachena soccorse ieri fra la Grecia e la Sicilia dalla nave con bandiera norvegese Norwegian Gateway non possono sbarcare a Brindisi, alla diga punta Riso. Le autorità italiane, infatti, non hanno firmato l’ordine di sbarco. Sembrerebbe che il soccorso dei migranti, che si trovavano su un barcone, sia avvenuto in acque internazionali di competenza greca. Da qui, il no delle autorità italiane, via ministero, per cui lo sbarco dovrebbe avvenire, appunto, su suolo ellenico.

Per ora, la nave, con il personale a bordo, resta attraccata a Brindisi, dove era arrivata questa mattina. Nelle prossime ore, la situazione, in un modo o in un altro, dovrebbe sbloccarsi.