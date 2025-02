Brindisi: Stazione ferroviaria in aeroporto, Mit convoca nuovo vertice

“Il collegamento tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento è un’infrastruttura strategica che intendiamo portare avanti superando ogni ostacolo che da oltre 30 anni ne frena la realizzazione. Ho convocato una nuova riunione del tavolo istituito presso il Mit per fare il punto sugli ultimi sviluppi, con l’obiettivo di mettere in campo ogni intervento utile a far procedere l’opera. Siamo dunque determinati a realizzare quest’infrastruttura indispensabile per valorizzare l’offerta trasportistica e la mobilità intermodale nel territorio salentino, consapevoli delle legittime aspettative riposte in essa dalla comunità locale. Riconvocherò il tavolo nelle prossime settimane al fine di dare costante impulso alla realizzazione dell’opera”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, a margine del tavolo che si è tenuto al Ministero sul collegamento ferroviario dell’Aeroporto del Salento con la stazione di Brindisi, al quale hanno preso parte il Commissario dell’opera, i vertici di Rfi, le competenti strutture del Mit e i deputati Andrea Caroppo e Mauro D’Attis.

