31 Agosto 2025

Brindisi, Staropoli: “Pronti ad affrontare una stagione lunga e difficile”

Lorenzo Ruggieri 31 Agosto 2025
Vittoria e clean sheet per il Brindisi nell’esordio nel campionato di Eccellenza pugliese. Dopo le tre reti rifilate al Galatina, il portiere degli adriatici Agustin Staropoli ha parlato così ai microfoni di Antenna Sud: “È stata una partita difficile come tutte. La squadra ha fatto il suo lavoro, mettendo in campo quanto provato con il mister. Bisogna stare sempre attenti, abbiamo una squadra che cerca di andare in avanti e il ruolo del portiere è importante. Sarà un campionato con tante partite ma siamo pronti per affrontare una stagione lunga e difficile, in cui ci sarà da combattere”.

