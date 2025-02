Brindisi, stabilizzazione soccorritori 118: Gioia rilancia il full time

La stabilizzazione dei soccorritori e degli autisti soccorritori del 118 torna al centro del dibattito in Puglia. La proposta di internalizzazione, avviata nel 2020 grazie all’impegno di Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del presidente della Regione, ha portato a un risultato storico: la delibera n. 1861 dell’ASL di Brindisi ha affidato il servizio di trasporto pazienti a Sanitaservice, trasformando i volontari del terzo settore in dipendenti a tempo indeterminato.

Un traguardo importante, che Gioia ha difeso nonostante le critiche ricevute, spesso bollate come promesse elettorali. Tuttavia, a distanza di quattro anni, il consigliere esprime preoccupazione: la piena stabilità economica per questi lavoratori non è ancora garantita.

“L’ASL di Brindisi ha fatto bene a chiedere alla Regione un impiego a tempo pieno per questi professionisti – ha dichiarato Gioia -. Il full time migliorerebbe il servizio del 118 e garantirebbe un giusto riconoscimento per il lavoro svolto”.

Ora si attende una risposta dalla Regione, ma Gioia insiste sulla necessità di un contratto a tempo pieno entro i prossimi quattro mesi per evitare il ricorso allo straordinario e migliorare l’efficienza del sistema.

Guardando al futuro, il consigliere propone un concorso per assumere nuovo personale a tempo indeterminato, affinché il sistema dell’emergenza sanitaria possa funzionare al meglio. “Un lavoratore sereno opera con maggiore efficacia, a beneficio dei pazienti”, ha concluso.

