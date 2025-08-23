23 Agosto 2025

Brindisi: stabile la 47enne di Perugia ricoverata nel Centro Ustioni

Anna Saponaro 23 Agosto 2025
BRINDISI- Sono stabili, ma ancora gravi, le condizioni della 47anne di Perugia trasferita d’urgenza dall’Umbria al Centro Ustioni dell’ospedale Perrino di Brindisi. La donna ha riportato ferire di secondo e terzo grado sul 50% del corpo dopo l’esplosione di una caldaia.

