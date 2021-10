Brindisi, sportello migranti per vaccini

Continua a Brindisi l’impegno della Comunità africana che tramite lo sportello informativo migranti presso la corte degli artisti è impegnata dopo un accordo ottenuto con l’Asl di Brindisi, ad accompagnare nei centri vaccinali anti-Covid tutti i lavoratori stranieri, anche irregolari, ancora non vaccinati. Un importante servizio per permettere a questi migranti in attesa della documentazione necessaria di accedere alla vaccinazione e non rischiare la perdita dei posti di lavoro.