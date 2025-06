Brindisi: Spazio a nuove imprese anche in caso di rinvio phase-out carbone, Carnevale: ‘evitiamo divisioni’

‘E’ il momento di remare tutti dalla stessa parte, sono certo che Brindisi abbia compreso l’importanza del momento’ Il Prefetto Luigi Carnevale, Commissario di Governo per il processo di reindustrializzazione lancia un appello invitando tutti ad evitare contrapposizioni. Intanto Enel ha fatto sapere che, anche nel caso do un rinvio della dismissione della Centrale Federico II le ‘sue’ aree saranno a disposizione dei nuovi investitori che hanno presentato le manifestazioni di interesse al Ministero per le Imprese.

