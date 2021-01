Brindisi | Spaccio di droga, cinque arresti della Squadra mobile

Concorso in spaccio di droga: con questa accusa la Squadra mobile di Brindisi ha arrestato questa mattina cinque persone, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e quattro ai domiciliari, notificando anche due obblighi di dimora. In carcere è finito Fabrizio Perugino, ai domiciliari Francesco Testini, Giuseppe Molendini, Daniel Borsetti e Cristian Mela. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati quantitativi di cocaina, marijuana e hascisc. La droga era ceduta ai giovani nelle serate della movida brindisina.