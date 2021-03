Brindisi | Spaccio dai domiciliari: arrestato 23enne

Spaccio di droga nonostantei domiciliari: in particolare, marijuana ritrovata in casa per circa 45 grammi.

Per questo, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 23enne del luogo, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, nel corso di un servizio di controllo di persone sottoposte a misure cautelari, i militari operanti hanno eseguito una perquisizione locale presso il domicilio del 23enne, rinvenendo occultato in un armadio un sacchetto in cellophane contenente 45 grammi di sostanza stupefacente del tipo Marijuana e la somma in contanti di 655,00 euro, ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio. Stupefacente e denaro sottoposto a sequestro.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.