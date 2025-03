Brindisi: SNIM 2025, riunione del comitato tecnico scientifico

Si è riunito in prefettura, a Brindisi, il

comitato tecnico- scientifico in vista dello SNIM, Salone Nautico di Puglia, in programma a ottobre nel porticciolo turistico “Marina di Brindisi”. A confronto istituzioni, enti, forze dell’ordine e aziende di settore,tutti protagonisti della 21esima edizione che, a beneficio del territorio, vede sempre più forte la sinergia tra pubblico e privato.

