I segretari nazionali di FILCTEM FLAEI UILTEC in visita nelle Centrali ENEL di Cerano e nella sede A2A di Brindisi per fare il punto sulla “Transizione Energetica, Progetti e iter autorizzativi”. Uno sguardo attento in particolare agli aspetti occupazionali ed al mantenimento della competitiva industriale nazionale e internazionale mostrando perplessità sul piano governativo ma apprezzando le apertura sul gas del ministro Cingolani.