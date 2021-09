Perde il controllo della sua auto e finisce fuori strada, ribaltandosi: è accaduto a Brindisi, nel pomeriggio di venerdì, sulla Strada Provinciale 37, in direzione Mesagne. Alla guida dell’auto c’era un 56enne originario di Oria, soccorso dai paramedici del 118 e poi condotto in ospedale, al Perrino, in codice rosso. Sul posto, la Polizia Locale di Brindisi per i rilievi del caso