Brindisi, si punta a difensore ed attaccante di categoria superiore

MILANO – Crede fortemente nella salvezza il Brindisi e non solo per gli ultimi risultati che stanno maturando sul campo. Anche sul mercato potrebbe infatti esserci qualche importante novità: i club di Serie D, esattamente come i professionisti, possono ancora effettuare operazioni. Si cercano in particolare un attaccante ed un difensore, quindi almeno due pedine, in uscita dalla Serie C. A Milano è presente tra i dirigenti messapici il presidente Arigliano.