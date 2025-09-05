Brindisi, si pensa ad una circolare notturna per collegare zone periferiche

Brindisi potrebbe avere presto una circolare notturna che colleghi le zone periferiche della città con il centro. La proposta arriva dalla Commissione trasporti. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Fabrizio Caianiello See author's posts Continue Reading Previous A Francavilla Fontana martedì c’è la “Partita del cuore” potrebbe interessarti anche A Francavilla Fontana martedì c’è la “Partita del cuore” 5 Settembre 2025 Dennis Magrì Brindisi, David Trezeguet e Luciano Moggi ospiti dello Juventus Club “Andrea Agnelli” 5 Settembre 2025 Alessandro Zanzico Francavilla è Jazz, “Kanata” suona l’amore con Giuseppe Bassi Quintet 5 Settembre 2025 Michele Iurlaro Spaccio di droga a Parco Brayda: denunciato un giovane 5 Settembre 2025 Michele Iurlaro Brindisi: Il direttore dell’Utin lascia. La ASL:”Nessuna chiusura” 4 Settembre 2025 Cristina Cavallo Francavilla Fontana,incidente tra auto e moto ad un incrocio pericoloso 4 Settembre 2025 Giovanni Cannalire
