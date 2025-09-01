Brindisi, si lavora per Gori del Cesena

Il Brindisi guarda in casa Cesena per rafforzare la rosa. Il club adriatico, infatti, avrebbe messo nel mirino il trequartista classe 2007 dei bianconeri Samuele Gori. Il club adriatico proverà a perfezionare la trattativa nel rush finale di questa sessione estiva di calciomercato.
