1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Brindisi, si lavora per Gori del Cesena

Lorenzo Ruggieri 1 Settembre 2025
centered image

Il Brindisi guarda in casa Cesena per rafforzare la rosa. Il club adriatico, infatti, avrebbe messo nel mirino il trequartista classe 2007 dei bianconeri Samuele Gori. Il club adriatico proverà a perfezionare la trattativa nel rush finale di questa sessione estiva di calciomercato.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Audace Cerignola, trattativa per Gambale del Pineto

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Heraclea, Dionisio ad Antenna Sud: “Fatta per Ingrosso. Mercato chiuso? Cerchiamo un difensore”

1 Settembre 2025 Christian Cesario

Calciomercato, le trattative dell’ultimo giorno in tempo reale

1 Settembre 2025 Flavio Insalata

Foggia, in arrivo Oliva dal Modena: Basso verso il Sestri Levante

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Potenza, Bruschi firma fino al 2027

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Cerignola, saluta Tascone: ufficiale il trasferimento alla Salernitana

1 Settembre 2025 Christian Cesario

potrebbe interessarti anche

Brindisi, si lavora per Gori del Cesena

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Torre Canne: il rito del 1° settembre con il bagno all’alba

1 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro

Audace Cerignola, trattativa per Gambale del Pineto

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Heraclea, Dionisio ad Antenna Sud: “Fatta per Ingrosso. Mercato chiuso? Cerchiamo un difensore”

1 Settembre 2025 Christian Cesario