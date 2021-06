Brindisi | Si allontana da casa, ricerche in corso

Sono in corso, dopo la denuncia e l’appello dei famigliari, le ricerche sulla presunta scomparsa di una 51enne brindisina, allontanatasi questa mattina a bordo della sua auto, una Twingo di colore grigio poi ritrovata parcheggiata su via Dalmazia con all’interno alcuni effetti personali.

Potrebbe trattarsi di un allontanamento volontario, ma i famigliari della donna, preoccupati, hanno chiesto, anche via social, di informare le forze dell’ordine in caso di avvistamenti o informazioni.