BRINDISI – Si scalda la campagna elettorale a Brindisi in vista del ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco con uno scambio di accuse tra centrodestra e centrosinistra. Un confronto che fino a questo momento aveva poco appassionati senza grandi scontri tra le parti ma che sembra essere cambiato proprio in queste ultime giornate. In particolare con la colazione di centrodestra all’attacco del PD che ha riposto non risparmiando critiche al candidato Pino Marchionna con accuse neanche tanto velate anche alla coalizione a suo sostegno. Per entrambi gli schieramenti la richiesta di cambiamenti con l’andare oltre, motto elettorale del centrodestra, fatto suo dal centrosinistra proprio contro la coalizione avversaria. In particolare un video a sostegno di Marchionna che ripercorreva gli ultimi anni a gestione partito democratico con occhio critico e con accuse sui risultati raggiunti. La risposta del PD cittadino non si è fatta attendere con l’accusa proprio al candidato sindaco sostenuto dai movimenti di centrodestra allargato al centro di aver fatto parte di amministrazioni a guida centrosinistra e partito democratico partendo dalla sua origine socialista con la domanda su un suo possibile imbarazzo nel ritrovarsi in una coalizione a guida centrodestra. Nonostante le due colazioni non abbiamo stretto alcun appartamento, gli altri competitor entrano comunque nel ballottaggio della campagna elettorale brindisina provando a sfruttare le divisioni avversarie. Non è un caso infatti che in un post l’onorevole D’Attis abbia concesso l’onore delle armi al sindaco uscente Riccardo Rossi mettendo in evidenza proprio lo scontro con il partito democratico. Gli ultimi giorni di campagna elettorale sono iniziati e l’importante di queste giornate è evidente anche da questi segnali con una sola certezza a breve a decidere saranno i cittadini e Brindisi lunedì avrà il suo nuovo singolo.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp