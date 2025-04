Brindisi sfiora la top 10 del clima grazie al… vento

Brindisi si posiziona all’undicesimo posto nella classifica nazionale stilata dal Sole 24 Ore sulle città italiane con il miglior clima. Il capoluogo messapico manca di poco la top 10, ma conferma la sua fama di città dal clima vivibile, soprattutto grazie al vento che, se da alcuni è vissuto come fastidio, per molti rappresenta una benedizione.

Tramontana e maestrale dominano il panorama meteorologico brindisino, con rare incursioni dello scirocco. Questa ventilazione costante ha un impatto positivo rilevante: durante i mesi estivi (luglio-settembre), Brindisi si classifica seconda in Italia per intensità media del vento, subito dopo Trieste. La città conquista anche il quarto posto per circolazione dell’aria, a dimostrazione di un microclima dinamico e salutare.

Interessanti anche le percezioni dei cittadini. Alcuni residenti sottolineano come la brezza protegga dal caldo eccessivo, mentre chi arriva da altre città, come un uomo trasferitosi da Cremona, dichiara di trovarsi già in piena estate nonostante le giacche e le sciarpe dei brindisini.

Insomma, Brindisi non è ancora in vetta, ma il suo clima ventilato le regala una posizione di tutto rispetto. E, come dice qualcuno, il bicchiere è mezzo pieno — anche se il vento rischia di farlo cadere.

About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts