Nel pomeriggio di venerdì 30 settembre, il nuovo pullman personalizzato del Brindisi sfilerà per le vie della città. Per l’occasione, il club ha proposto un gioco: il Social Bus. Chi vede l’autobus durante il giro, dovrà scattare una foto e postarla nei commenti sulla pagina Facebook (post dedicato) o taggare la società nelle storie. Ecco il percorso:

“SFILATA BUS BRINDISI CALCIO”

Partenza da Agriturismo “Nonna Mina” ;

Piazza Raffaello;

Via Sant’Angelo;

Viale Aldo Moro;

Ponte de Gasperi;

Corso Roma;

Via A. Cappellini;

Piazza Cairoli;

Corso Umberto;

Stazione;

Via Bastioni San Giacomo;

Via Porta Lecce;

Corso Roma;

Corso Garibaldi;

Giardinetti;

Via del Mare;

Viale Commenda;

Via Appia;

Via Cappuccini;

Via Grazia Balsamo;

Via Benedetto Brin,

Stadio “Fanuzzi”;

Via Egnazia;

Aeroporto;

Ore 17.30 arrivo presso Piazza Curtatone.

