26 Agosto 2025

Brindisi, sfiammate, Eni: “Nessun problema ambientale”

Fabrizio Caianiello 26 Agosto 2025
Con una nota ENI VERSALIS torna sulle sfiammate dei giorni scorsi nell’area Petrolchimico di Brindisi: «Versalis precisa che l’attivazione della torcia avvenuta il 21 agosto scorso è stata causata da un disservizio a una linea dell’impianto politene, le cui cause sono in corso di accertamento. L’impianto è stato progressivamente fermato dal personale di reparto, e l’inevitabile conseguente accensione della torcia è avvenuta in modo intermittente e senza fumosità per circa 6 ore, a partire dalle ore 18 circa.
L’evento non ha alcuna relazione con la qualità dell’etilene di importazione che oggi alimenta l’impianto politene, la quale è sempre stata in linea con le specifiche e con la precedente produzione dell’impianto cracking. A conferma di questo, subito il giorno seguente lo stesso etilene è stato utilizzato per riavviare l’impianto politene. Si esclude anche che l’evento abbia potuto generare presenza di benzene nell’aria, poiché nella torcia, il cui utilizzo è previsto dall’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la gestione in sicurezza di anomalie, è stato inviato esclusivamente etilene».

