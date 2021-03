Brindisi | Sette giocatori fuori rosa?

Passa la linea indicata dal presidente Umberto Vangone, durante la trasmissione Passione Brindisi di AntennaSud85, che aveva indicato la volontà di sfoltire la rosa biancazzurra facendo allenare con il tecnico De Luca solo un numero limitato di atleti a disposizione. Per gli altri resta il lavoro svolto separatamente senza essere convocabili per le partite domenicali. Si tratterebbe degli over Faccini e Gori e degli under Diop, Monteleone, Pizzolla, Laneve e Ripanto. La decisione, concordata con il tecnico De Luca, è stata comunicata ai diretti interessati nella giornata di martedì.