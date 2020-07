Brindisi | Senza sintomi ma positivo al Covid, turista milanese in isolamento

Condividi

Un turista milanese in vacanza con la famiglia ad Ostuni è risultato positivo al Covid-19 ed è stato ricoverato all’ospedale Perrino di Brindisi. Il turista è arrivato al Pronto soccorso del Perrino con alcuni problemi neurologici. Non mostrava alcun sintomo da Covid.

Non aveva febbre, né tosse, ed anche la radiografia toracica non mostrava la presenza della malattia. Insomma nulla che facesse pensare al virus. Ma prima di qualsiasi ricovero, come è da protocollo, l’uomo è stato sottoposto al tampone anti Coronavirus. Dopo qualche ora, mentre era in attesa con altri pazienti nella sala del Pronto soccorso, è arrivato l’esito del test che è risultato positivo. Il turista è stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del Perrino che da giugno non ospitava più nessun paziente Covid.

Il dipartimento Prevenzione della Asl di Brindisi ha attivato ora tutte le procedure per individuare i contatti stretti, compresi quelli che hanno avuto rapporti durante il soggiorno, che saranno sottoposti a tamponi e messi in isolamento