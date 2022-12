Condividi su...

BRINDISI – Investita da un autobus in manovra è morta poco dopo, rendendo inutili i soccorsi. E’ accaduto alle 7,45 circa di questa mattina, in contrada Betlemme, dove uno scuolabus STP ha investito l’86enne del posto G.G.. Il sinistro mentre il conducente effettuava manovra di retromarcia, non avvedendosi della donna. La stessa è deceduta in ambulanza poco dopo, nonostante i tentativi dei sanitari del 118 di salvarla. Il PM di turno, Pierpaolo Montinaro, ha disposto il sequestro del veicolo. La Polizia Locale di Brindisi ha chiesto esame alcolemico e tossicologico dell’autista del mezzo.