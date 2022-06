BRINDISI – Una lunga giornata all’insegna dello sport a Brindisi presso il plesso “Giulio Cesare” dell’IC Commenda che si trasformato in un grande centro sportivo in occasione della conclusione del progetto “Scuola Attiva Junior” e di numerosi Progetti del Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione che sono stati attivati presso l’Istituto nel corso dell’anno con lo scopo di tenere viva la passione per lo sport nei giovani studenti.