Brindisi | Scontro tra auto e moto. Motociclista in ospedale

Giovane motociclista termina in ospedale a Brindisi dopo uno scontro avvenuto nella tarda mattinata presso viale aldo moro al quartiere commenda. In fase di accertamento da parte della polizia locale le dinamiche dell’accaduto. L’impatto è avvenuto poco dopo le 12.30. Ad avere la peggio nell’impatto con l’auto la Honda Triumph completamente distrutta. Le condizioni del giovane motociclista classe 2000 non sembrano destare preoccupazione nonostante il trasposto in ospedale per gli accertamenti del caso.