Brindisi, scontro sul porto: Luperti e Greco chiedono rimozione di Guadalupi

Le recenti dichiarazioni di Mario Marino Guadalupi, rappresentante del Comune di Brindisi nel comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale, hanno suscitato reazioni decise. I consiglieri comunali Lino Luperti e Michelangelo Greco definiscono gravi le parole pronunciate dallo stesso Guadalupi e ne chiedono un immediato approfondimento.

Secondo i due esponenti politici, l’intervento di Guadalupi, che ha invitato il commissario straordinario Leone a limitarsi all’ordinaria amministrazione in attesa della nomina del nuovo presidente, arriva con notevole ritardo. “Questa posizione avrebbe dovuto essere sostenuta anche in precedenza – sottolineano Luperti e Greco -, quando il consiglio comunale e il sindaco Giuseppe Marchionna chiesero un rinvio per l’approvazione del Piano Regolatore Portuale e per la concessione alla MSC”.

In quelle occasioni, evidenziano i consiglieri, Guadalupi avrebbe agito autonomamente, senza ricevere richiami ufficiali da parte del primo cittadino. “Nel porto, Guadalupi sta ripetendo gli stessi errori compiuti quando era a capo della ripartizione ambiente durante la gestione dei rifiuti”, affermano.

Per queste ragioni, Luperti e Greco chiedono al sindaco Marchionna di intervenire, rimuovendo Guadalupi dall’incarico ricevuto dall’amministrazione precedente, guidata da Riccardo Rossi. “Il Comune di Brindisi merita di essere rappresentato da chi difende davvero gli interessi della città”, concludono.

