Brindisi, schianto sulla statale 7: sei feriti, tra questi due bambini

BRINDISI – Incidente stradale nei pressi di Brindisi. I Vigili del fuoco sono intervenuti sulla Strada statale 7 in direzione della città adriatica, prima dello svincolo per San Donaci. Nel sinistro sono state coinvolte due auto ,una Fiat Bravo e un Audi A4, sei le persone ferite, tutte trasportate in ospedale, tra queste anche due bambini. Oltre ai caschi rossi del Comando di Brindisi, sono intervenute anche il diverse ambulanze del 118 e la Polizia Locale di Brindisi e Mesagne.

