Brindisi, scacco alla Scu: fermi e sequestri per i “Tuturanesi”

BRINDISI – Scacco alla Scu tra Puglia e Campania, con la Polizia di Stato, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, che dalle prime luci dell’alba, tra Tuturano, Brindisi e Napoli, sta dando esecuzione ad un decreto di fermo a carico di storici esponenti della Sacra Corona Unita, appartenenti alla frangia dei tuturanesi.

L’operazione conta sull’impiego di numerosi operatori di polizia, appartenenti anche ai Reparti Speciali.

Contestualmente all’esecuzione del provvedimento precautelare si sta procedendo anche ad effettuare perquisizioni locali presso i luoghi di residenza dei soggetti destinatari del provvedimento.

