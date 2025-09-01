1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Brindisi, scacco alla Scu: fermi e sequestri per i “Tuturanesi”

Michele Iurlaro 1 Settembre 2025
centered image

BRINDISI – Scacco alla Scu tra Puglia e Campania, con la Polizia di Stato, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, che dalle prime luci dell’alba, tra Tuturano, Brindisi e Napoli, sta dando esecuzione ad un decreto di fermo a carico di storici esponenti della Sacra Corona Unita, appartenenti alla frangia dei tuturanesi.

L’operazione conta sull’impiego di numerosi operatori di polizia, appartenenti anche ai Reparti Speciali.

Contestualmente all’esecuzione del provvedimento precautelare si sta procedendo anche ad effettuare perquisizioni locali presso i luoghi di residenza dei soggetti destinatari del provvedimento.

About Author

Michele Iurlaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Gallicchio, scontro tra due moto: in rianimazione i conducenti

1 Settembre 2025 Francesco Cutro

Foggia, incidente sulla circonvallazione: morto 57 enne

1 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Barletta, l’abbraccio tricolore delle Frecce: spettacolo e emozioni

31 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Luci sul mare: la Costa Fascinosa incanta Taranto nell’ultima sera d’agosto

31 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Eccellenza: Galatina-Brindisi 0-3, gli highlights

31 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Brindisi FC, Ciullo: “iniziato con il piglio giusto”

31 Agosto 2025 Davide Cucinelli

potrebbe interessarti anche

Siracusa-Monopoli 1-2, la sintesi del match

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Brindisi, scacco alla Scu: fermi e sequestri per i “Tuturanesi”

1 Settembre 2025 Michele Iurlaro

Taranto, scontro auto-moto in pieno centro. Due in ospedale

1 Settembre 2025 Redazione

Gallicchio, scontro tra due moto: in rianimazione i conducenti

1 Settembre 2025 Francesco Cutro