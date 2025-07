Brindisi, sarà Eccellenza: si spengono le chance di ripescaggio

Non c’è ancora l’ufficialità, ma ci si può probabilmente già sbilanciare: il Brindisi giocherà il prossimo campionato di Eccellenza. Le speranze di ripescaggio della compagine biancazzurra, retrocessa al termine dell’ultimo campionato di Serie D (H) si affievoliscono sempre più, ed al netto di clamorose novità, gli adriatici saranno impegnati nel prossimo massimo campionato regionale.

In Serie D le società a rischio in ottica iscrizioni non mancano di certo, ma stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il Brindisi sarebbe si troverebbe davvero troppo in basso nella graduatoria di ripescaggio per sperare in una riammissione. Le tabelle ufficiali, come risaputo, non verranno rese note ai più, e solo le società in questione avranno modo di consultarle. È comunque facile supporre che le chance di ripescaggio siano ad oggi davvero basse, ed un discorso analogo potrebbe vedere sfortunata protagonista anche un’altra pugliese retrocessa al termine della passata stagione, ossia l’Ugento.

