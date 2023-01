BRINDISI – Mauro D’Attis candidato sindaco di Brindisi, non una semplice suggestione a quanto pare ma una vera proposta messa sul tavolo del centrodestra da parte della Lega come confermato dal consigliere comunale Ercole Saponaro che invoca un centrodestra unito a differenza della precedente tornata dove proprio Lega e Forza Italia presentarono due candidati contrapposti. Un nome di peso certamente quello dell’onorevole D’Attis che entra con forza nel dibattito elettorale brindisino. Per Saponaro però nessuna apertura ad uno schieramento allargato che coinvolga la nascente coalizione di centro.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

