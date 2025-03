Brindisi, Sap: “senza sicurezza non c’è sviluppo”

Nota della sezione brindisina del sindacato autonomo di Polizia che torna a parlare dell’apertura di un nuovo commissariato nella città di San Pietro Vernotico

“Sono passati poco più di sei mesi da quando si tenne a Brindisi il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a cui intervennero il Capo della Polizia, il Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato oltre alle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza Prefetto e Questore; la mattina precedente vi era stato l’assalto al portavalori sulla direttrice Brindisi-Lecce.

In quel consesso furono gettate le fondamenta di un progetto avveniristico, frutto di una non comune lungimiranza, attenzione e sensibilità alla tematica sicurezza di questo territorio: creare un nuovo presidio della Polizia di Stato nell’area meridionale della provincia carente di Uffici di Polizia, considerato invece la presenza a nord ed a est dei Commissariati di P.S. di Ostuni e Mesagne.

In occasione dell’incontro del Capo della Polizia con tutte le Organizzazioni Sindacali di Polizia, il SAP ebbe a proporre l’istituzione del Commissariato di P.S. di San Pietro Vernotico, al fine di garantire una maggiore sicurezza e legalità nei comuni a confine con la provincia di Lecce.

Lo scorso mese, la Giunta Comunale di San Pietro Vernotico ha deliberato per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza dell’immobile individuato per il nuovo Commissariato di Polizia.

Nel ringraziare L’esecutivo, il Capo della Polizia, il Prefetto e il Questore di Brindisi per aver compreso appieno che la crescita e lo sviluppo della provincia brindisina, troppo martoriata negli anni dalla magmatica presenza della criminalità organizzata, passano necessariamente attraverso l’affermazione della sicurezza dei cittadini, degli imprenditori, degli investitori e della collettività tutta.

Però, la realizzazione del predetto presidio richiede alla Questura di Brindisi – dopo essersi cimentata con successo nel garantire un’adeguata cornice di sicurezza al Vertice G7 dei Capi di Stato e di Governo dello scorso giugno -, un ulteriore sforzo nell’affrontare i nuovi Uffici che le sole forze non sono in grado di assicurare per la cronica carenza di personale ed in particolare di Funzionari, alcuni dei quali prossimi al pensionamento ed altri mai sostituiti dopo la cessazione dal servizio.

Pertanto, stante anche l’urgenza di avviarne l’operatività in tempi brevi, il SAP esorta il Dipartimento della Pubblica Sicurezza all’invio di un congruo numero di specialisti della sicurezza per l’istituendo Commissariato di P.S. di San Pietro Vernotico con cui garantire una funzionalità H24 e alla predisposizione in loco di uno staff tecnico-logistico coordinato da un Funzionario/Dirigente con comprovate capacità organizzative che sia da supporto al Questore nei lavori di adeguamento dellimmobile e da raccordo con i vari Enti coinvolti nella realizzazione del progetto”.

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts