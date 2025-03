Brindisi, salvezza difficile ma non impossibile: vietato sbagliare nelle prossime gare

Situazione difficile per il Brindisi: ultimo in classifica e con poche giornate a disposizione per colmare il divario importante rispetto all’Angri, distante sette punti. Una salvezza ormai molto difficile, ma non impossibile, per i biancazzurri. A pesare notevolmente sono i -14 punti di penalizzazione, ereditati dal campionato precedente e che si sono trascinati in Serie D. Se non fosse stato per questa penalizzazione, la compagine pugliese sarebbe attualmente fuori dalla zona calda, quella della retrocessione. Ora, però, serve davvero un miracolo sportivo per dare ai tifosi brindisini una speranza di evitare il baratro e rimanere lontani dalle sabbie mobili dell’Eccellenza, una categoria che non renderebbe giustizia a una città che merita ben di più.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author