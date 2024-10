Brindisi, Ryanair chiarisce: “Nessuna emergenza sul volo da Memmingen”

BRINDISI – Nessuna emergenza, solo una spia che segnalava un possibile problema tecnica, di entità minore. Lo assicura Ryanair che chiarisce l’episodio registrato ieri mattina quando su un aereo, durante il volo da Memmingen a Brindisi, si è accesa una spia nella cabina di pilotaggio.

“Durante questo volo da Memmingen a Brindisi (6 ottobre) si è accesa – chiarisce la compagnia irlandese – una spia nella cabina di pilotaggio indicando un possibile problema tecnico, di entità minore. In linea con le procedure operative standard, l’equipaggio ha contattato l’ATC all’aeroporto di Brindisi. L’aereo è atterrato normalmente e i passeggeri sono sbarcati prima che l’aereo venisse ispezionato dai tecnici, che lo hanno rimesso in servizio più tardi, nello stesso giorno”.

“Nessuna emergenza, solo prudenza e normale procedura”

“Dopo che l’equipaggio ha contattato l’ATC a Brindisi, l’aeroporto ha avviato una risposta precauzionale, che ha incluso, all’arrivo dell’aereo in piazzola, la presenza dei servizi antincendio, a cui è stato segnalato che la loro assistenza non sarebbe stata necessaria poiché non vi era alcuna “emergenza”.

