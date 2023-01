Brindisi, Rossi ad Antenna Sud: ‘Pronto a ricandidarmi, coalizione allargata al Movimento 5 Stelle’

“Abbiamo portato a Brindisi finanziamenti per oltre 200 milioni di euro, mi piacerebbe proseguire per completare tutti i progetti avviati”. Il contro alla rovescia è iniziato in vista delle prossime amministrative. A Brindisi si gioca una partita importante. Importantissima. Il centrosinistra potrebbe fare quadrato attorno alla figura del sindaco uscente Riccardo Rossi che ha annunciato la sua disponibilità alla ricandidatura. Salvo colpi di scena si dovrebbe perseguire la linea Emiliano che proprio in questi giorni ha rinsaldato il rapporto col Movimento 5 Stelle e il suo leader Giuseppe Conte.

