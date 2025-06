Brindisi – Roma: nebbia, caldo e ritardi a terra e in cielo

BRINDISI – Per darsi refrigerio, hanno dovuto utilizzare a mo’ di ventaglio delle riviste gentilmente distribuite dall’equipaggio del volo FR5843 di Ryanair che da Brindisi è decollato per Roma Fiumicino con tre ore o quasi di ritardo. Tutto a causa della nebbia che nelle prime ore della giornata ha viziato la visibilità dei cieli messapici. Oltre al danno, insomma, pure la beffa. Perché insieme al ritardo e alla foschia, ci si è messa pure la calura che i passeggeri del velivolo, non bastasse lo stravolgimento dei piani di viaggio, hanno ritrovato sull’airbus.

“Se fuori ci sono 30 gradi – ci ha raccontato un viaggiatore pronto a segnalare il disservizio – dentro l’aereo sembrava ce ne fossero 40. Una cosa scandalosa”.

Benvenuta estate, insomma. Anche se sembrava l’inferno in terra. Sognando l’aria e quindi il cielo.

Il velivolo, partito da Fiumicino all’alba, sarebbe dovuto atterrare a Brindisi in tempo per consentire il decollo alle 7.35 di mattina. La nebbia, però, ha stravolto la scaletta, costringendo l’aereo a un cambio di rotta e, quindi, ad un dirottamento in quel di Bari. Tra ritardi e procedure, il mezzo, partito dopo le 10.30, è atterrato nella Capitale poco prima di mezzogiorno.

“È mai possibile – ci scrive uno dei viaggiatori scontenti – che basti un po’ di nebbia per causare tanto ritardo?”.

Da Aeroporti di Puglia confermano la problematica, per altro comune ad altri voli della compagnia irlandese.

E se per il caldo trovato sul bollente aereo è bastata una rivista da sventolare, lo stesso non può dirsi per chi, a causa della caligine, ha vissuto “un’agonia”. Parole di chi ha chiesto giusta voce ad Antenna Sud.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author