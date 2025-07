Brindisi, ritrovata l’auto rubata ai due autori del libro su Gaza

È stata ritrovata nella serata di ieri a Brindisi, a pochi chilometri dal luogo del furto, la Fiat Panda sottratta lo scorso 23 luglio agli autori della raccolta poetica Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza, Leonardo Tosti e Antonio Bocchinfuso.

Il furto era avvenuto nel centro cittadino mentre i due scrittori erano impegnati nella presentazione del volume, tappa del loro tour in diverse città italiane. L’episodio aveva suscitato reazioni da parte del mondo associativo e istituzionale, tra cui l’appello del gruppo provinciale di Emergency e le scuse pubbliche del sindaco di Brindisi, Pino Marchionna.

Il ritrovamento è avvenuto durante la notte, grazie all’attenzione di un agente della Questura di Brindisi che, di rientro a casa al termine del proprio turno di servizio, ha notato la vettura parcheggiata nei pressi di un parco giochi. L’auto è stata segnalata alla sala operativa e successivamente recuperata dalle forze dell’ordine, che hanno proceduto alla restituzione ai legittimi proprietari.

“In questo momento vorremmo ringraziare tutte le persone che ci hanno contattato per offrire aiuto, tutte le testate giornalistiche che hanno rilanciato il nostro appello e il sindaco di Brindisi per il suo messaggio di vicinanza e solidarietà per quanto avvenuto. Ci auguriamo di poter rivedere presto Leonardo e Antonio in provincia di Brindisi”, si legge in una nota del gruppo provinciale di Emergency.

