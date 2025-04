Brindisi, rissa notturna tra ragazzi: uno cade e batte la testa

Un’altra rissa si è verificata sabato notte nella zona della movida brindisina, nei pressi del Nuovo teatro Verdi: un giovane di 22 anni, durante una violenta lite – pare per una sigaretta elettronica – è finito per terra sbattendo la testa sul marciapiedi. Immediatamente soccorso, è stato trasportato all’ospedale Perrino dove è stato medicato. Non ha riportato conseguenze preoccupanti

