Brindisi, rissa nei pressi della stazione: quattro giovani denunciati

BRINDISI – Sono quattro i giovani stranieri, due tunisini e due pakistani, denunciati per la rissa scoppiata lo scorso 25 aprile in Corso Umberto I, nei pressi della stazione ferroviaria di Brindisi. Il bilancio finale registra tre feriti, per fortuna non gravi anche grazie al tempestivo intervento dei poliziotti della questura messapica.

E infatti, come evidenzia una nota, “il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati, disposto dal Questore di Brindisi Giampietro Lionetti nel periodo delle festività pasquali, ha permesso un tempestivo intervento delle Unità Operative della Questura arginando le conseguenze della rissa che hanno fatto registrare tre feriti ma che, senza l’immediato arrivo delle Volanti della Polizia di Stato, potevano essere più tragiche”.

Rissa nei pressi della stazione, i fatti

Nel tardo pomeriggio di venerdì 25, quattro giovani, due di origine pakistana e due di origine tunisina tutti regolari sul territorio nazionale, hanno avuto una discussione. Una lite nata per futili motivi degenerata inizialmente con una scazzottata, ma che presto si è trasformata in qualcosa di ben più grave. Ad un certo punto, uno dei cittadini tunisini ha estratto dalle tasche un coltello con cui ha colpito con più fendenti i due pakistani. I due ragazzi sono rimasti feriti agli arti superiori nel tentativo di parare i colpi. Nonostante il tentativo di allontanarsi, i quattro sono stati rintracciati in pochi minuti dalle Volanti dell’UPGSP e soccorsi con l’ausilio delle Unità del 118. Ciò non non ha comunque impedito al cittadino tunisino di liberarsi del coltello. Determinante è stata la collaborazione dei cittadini che hanno chiamato il numero di emergenza e delle telecamere installate nella zona.

I quattro giovani sono stati denunciati a “piede libero”.

