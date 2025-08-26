26 Agosto 2025

Brindisi: rissa in pieno centro, botte da orbi e lanci di bottiglie

Anna Saponaro 26 Agosto 2025
BRINDISI- Parapiglia in pieno centro cittadino, in piazza Cairoli. È accaduto poco dopo le 19 di questa sera (martedì 25 agosto). Da chiarire le cause dell’accaduto, ma stando alle testimonianze di alcuni passanti, nella lite – durante la quale sarebbero state lanciate anche bottiglie in vetro- sarebbero stati coinvolti cittadini extracomunitari. Sempre dalla ricostruzione dei presenti, pare che i titolari delle attività commerciali che insistono nella zona, spaventati,  abbiano momentaneamente chiuso le porte dei negozi per proteggersi e tenere al riparo i clienti. Sul posto le forze dell’ordine per l’identificazione dei facinorosi.

centered image

