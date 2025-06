Brindisi: rissa in centro. Un uomo interviene e resta ferito

E’ intervenuto per sedare una rissa in pieno centro: ma è stato lui ad avere la peggio. Sospetta frattura del braccio per un uomo che ha cercato di far da paciere fra due contendenti. L’episodio nei pressi di Porta Mesagne a Brindisi . Due stranieri stavano litigando su un marciapiede in via Cristoforo Colombo, quando dopo pochi minuti la situazione è degenerata. I due pare abbiano iniziato a darsele a colpi di bottiglia. A questo punto un uomo che ha assistito alla scena è intervenuto per fare da paciere ma è caduto rovinosamente a terra. È stato necessario l’intervento del 118 per soccorrere il malcapitato . Sul posto anche una pattuglia delle Volanti della Questura di Brindisi

