Brindisi, rinforzo d’esperienza tra i pali: arriva Staropoli

Con una nota ufficiale, il Brindisi ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive dell’esperto portiere argentino Agustín Staropoli. Di seguito il comunicato del club:

“Il Brindisi FC è lieto di comunicare di aver raggiunto l’accordo con Agustin Staropoli, che vestirà la maglia biancazzurra nella stagione sportiva 2025/26.

Portiere argentino nato a Buenos Aires nel 1991,Staropoli è reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza con il Barletta. In carriera ha indossato le maglie dell’Igea Virtus, in Serie D e in Eccellenza, e in precedenza ha maturato esperienze con Policoro e Nuova Itri. Vanta inoltre 32 presenze nella Serie B argentina, disputate con le maglie di CD Juventud Unida ed Estudiantes. Benvenuto Agustin”.

