Brindisi, rilancio per il difensore Nicola Lanzolla

Il Brindisi ripartirà dall’Eccellenza. Ormai manca solo l’annuncio ufficiale ma le speranze di riammissione in Serie D sembrano risicate. Nonostante ciò, il club adriatico non vuole rinunciare ad un mercato da protagonista. Secondo indiscrezioni apprese dalla nostra redazione, la compagine pugliese avrebbe rilanciato l’offerta per l’ex Virtus Francavilla Nicola Lanzolla e sarebbe in vantaggio sulle dirette concorrenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author