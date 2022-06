BRINDISI – Confronto a Brindisi sui temi della riforma degli ammortizzatori sociali che punta ad un stretta collaborazione tra Confindustria e l’ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brindisi. Un occasione di conoscenza e formazione fondamentale per le imprese in particolare in questo momento di grandi incertezze economiche per permettere alla aziende la sopravvivenza e ai lavoratori di evitare il licenziamento in attesa di una ripresa economica.