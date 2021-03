Brindisi | Riemergono con 7 kg di datteri di mare: arrestati due sub

Riemergono dall’adriatico con 7 chilogrammi di datteri di mare. Per questo, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, rispettivamente un 52enne e 29enne del luogo, per furto aggravato e inquinamento ambientale.

Nello specifico, in località Punta della Torrace, i due sono stati sorpresi mentre riemergevano dall’acqua con 7 Kg. di datteri di mare che avevano precedentemente prelevato dalle rocce del fondale frantumandole con un martello, anch’esso rinvenuto e posto in sequestro. Il prodotto ittico sequestrato è stato subito rigettato in mare. Gli arrestati, al termine formalità, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati rimessi in libertà.